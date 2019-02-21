司法院擬禁用測謊結果當證據 刑事局：不應全盤否定其證據能力

2019-02-21 15:49

〔記者 邱俊福／台北報導〕傳出司法院擬修正刑事訴訟法內容，測謊不得作為證據，刑事局對此表示，警政署長期從事測謊鑑定工作排除無辜者與為被害人申冤，對是否排除測謊作為證據，應從測謊準確度、國外的立法，以及是否可協助法院發現真實來審慎綜合考量，不應全盤否定測謊證據能力。

刑事局表示，測謊具有高準確度，就國內研究刑事局的測謊鑑定結果平均準確度96%以上。而日本以及美國20個州採用測謊作為證據，甚至在美國新墨西哥州州證據法規範測謊證據容許性的審查條件。

測謊可排除無辜，免生冤抑，如屏東蓮霧園王姓男子命案，測謊在押的死者女友、中橫公路雙桶屍命案測謊凶嫌好友，以及許多妨害性自主案，都是經由測謊還無辜涉嫌人清白。

刑事局表示，測謊可協助被害人申冤，如苗栗比丘尼失蹤案、宜蘭水泥封屍受虐童案、新竹武張○慈殺人案等，都是經測謊後找出屍體。

另建立完整的測謊標準規範及測謊人員資格可以確保高準確度，日前法務部召集國內鑑定機關研議，已達高度共識，積極建立全國統一規範。測前即排除不適合測謊的情況，可減少誤判：包含生、心理不適等狀況。

綜合以上的考量，為能抽絲剥繭，不放棄任何發現真實的機會，測謊鑑定證據具有實質上的效能，不應全盤否定測謊證據能力。

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