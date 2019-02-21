賓士男攜一堆毒瞎扯自己吸 夜遊未果先進警局

2019-02-21 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子開賓士車搭載兩名友人準備夜遊，途中違停便利超商前被警方攔查，結果陳男不但被查出目前因詐欺案遭通緝，連同車內一堆咖啡包及果汁包毒品也一併露餡，他瞎扯因一次購買較便宜才囤積，全都是供自己吸食，警方懷疑他的說詞避重就輕，深入追查中。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆，上週六晚間帶班執行加強取締酒駕勤務，巡經西屯區黎明路上一間超商時，發現一輛白色賓士自小客紅線違規停車且形跡可疑，警方上前盤查，發現25歲的陳姓駕駛臉色凝重、神情緊張且車上散發濃濃K他命味，立即要求連同陳男及車內另兩名男乘客下車受檢。

經警方以警用小電腦查核身分後，果然查出陳男目前因詐欺案被台中地院發布通緝，並在陳男隨身手提紙袋內查獲毒咖啡包5包 （毛重65.11公克） 、毒果汁包11包（毛重67.54公克），經以毒品試劑初篩檢測後，均呈現毒品陽性反應，隨即將陳男帶回偵辦。

陳男供稱，當時開車搭載兩名友人到便利商店買東西後準備去夜遊，沒想到引來警方注意，連同毒品及通緝身分一併曝光，他同時坦認吸食毒品卻辯稱因一次購買較便宜才囤積，否認販賣；警方對他的說詞存疑，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源及流向。

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