不滿被催討71萬債務 男子勒死債主好友並棄屍

2019-02-21 11:24

〔記者楊國文／台北報導〕57歲男子吳進毅不滿好友邱男叫小弟催討71萬5千元債務，還威脅他不還錢就一起喝農藥自殺，吳也不堪負荷每月5萬元的利息壓力，誆稱欲還錢將邱騙出，以紅色細布條勒死邱，棄屍偏僻山區，吳男因被警方鎖定而投案；高等法院今維持一審刑度，判吳16年徒刑、褫奪公權6年。可上訴。

在押的吳進毅今未出庭聆判，無法得知他對高院判決的看法。

判決指出，做碗盤生意的吳進毅，向大他8歲好友邱清松借71萬5千元，每月得付8分利、約5萬元的利息。邱為逼債，找小弟上門催討，要求一次把錢還清，還揚言「不還錢就等著喝農藥！」，吳男不滿而萌生殺機。

2018年1月30日上午9時30分，57歲的吳男以要找胞兄替還款為由約出邱男，卻趁隙以布繩勒斃邱男後，開著邱男車至員山鄉山區棄屍，沿路將相關犯案工具丟棄。邱男的陳姓中國籍女友因找不到邱，當晚10時向警方報案，警方請邱男的黃姓友人釐清邱的交友情況，並從陳女口中得知邱與吳之間有債務糾紛，警方認為事有蹊蹺，約談吳男。

吳男無法清楚交代行蹤、供詞也漏洞百出，警方懷疑他涉有重嫌並暗示他「好好想想」，且撂下一句「要測謊」後，讓吳男離開。隔日清晨5時許，吳男自行前往派出所投案，並表示「人是我殺的！」，並帶警方前往棄屍地點。

吳供稱，邱男向他追討欠債，曾拿農藥到他家威脅說「不還錢就一起喝農藥自殺」，還教唆小弟討債，他不堪每月要支付5萬元利息，「被逼急了才殺人」。

宜蘭地院認定吳男犯下殺人及遺棄屍體罪，手段兇殘，到案後雖坦承犯行，但未和被害家屬達成和解或取得原諒，判他16年徒刑、褫奪公權6年。吳男認為判刑過重，上訴高等法院，高院認為一審量刑適當，今仍判他16年徒刑、褫奪公權6年。

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