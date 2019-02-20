炒股案更三審判2年10月 傅崐萁：政治判決

2019-02-20 23:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁被控1999年間涉犯凱聚等公司炒股案，歷審均被判有罪，經最高法院第三度發回高院更審，高院今天（20日）更三審宣判仍判他有罪，原判刑3年，改判他2年10月，仍可上訴。在獄中服刑的傅崐萁晚間透過律師發出聲明，強調受此案長年煎熬，早已身心俱疲，且更三審準備程序後突然於審理辯論前夕更換審判長，讓人懷疑是政治判決，他絕不屈服，將奮戰到底！

判決指出，凱聚案是檢調在1999年間偵辦股市金主黃任中（已過世），與台鳳公司時任董事長黃宗宏等人共犯的台鳳炒股案時，一併查獲當時尚未從政、綽號「小傅」的傅崐萁（56歲，另案服刑中），向黃任中陸續借款共約40億元，涉炒作凱聚、華隆等4檔股票。

傅崐萁始終否認炒股，不過，凱聚案一審到更二審均認定他涉犯《證券交易法》操縱股價等罪，但更二審認為凱聚案已纏訟13年、符合《速審法》減刑規定為由，將傅從一審所判6年徒刑、褫奪公權4年，併科罰金3500萬元，酌減改判為3年徒刑。

傅崐萁今晚透過律師發聲明，檢察官應負但未盡實質舉證責任，已違反刑事訴訟法基本原則；當檢察官連被告的交易行為、時間、數量、次數，都未能清楚說明的時候，更是嚴重侵害被告訴訟法上之防禦權，致被告無從答辯。如此起訴範圍不特定、犯罪事實不明確的起訴，正是本案延宕20餘年最根本原因。

他強調，在扁案中更換法官時，綠營高度懷疑，並影射有政治力高度介入；反觀本案，更三審時，已進行2年的準備程序後突然在審理辯論前夕更換審判長，完全推翻準備程序已作成的爭點整理，及要求檢察官應舉證事項，不免令人高度質疑是否有政治黑手，影響司法公正。

傅崐萁聲明原文： 政治判決！傅崐萁絕不屈服，奮戰到底！-判決32歲的青年，竟可以繳交3000億的保證金？ 本案檢察官以違反證券交易法為由起訴，迄今已20餘年，當事人傅崐萁受長年煎熬，早已身心俱疲。唯在過去三次的事實審審理過程中，針對檢察官所認定之系爭證券帳戶，已由多名證人證實金主所提供之證券帳戶，係多人使用，且買同樣股票。因此，在沒有釐清、證明帳戶的使用者之前，不應輕率認定傅崐萁有罪，這同時也是最高法院廢棄更二審判決之理由，並明載於發回意旨；且本庭受命法官亦將此爭點，明確揭櫫準備庭，要求檢察官舉證！ 暫且不論檢察官應負但未盡實質舉證責任，已違反刑事訴訟法基本原則；當檢察官連被告的交易行為、時間、數量、次數，都未能清楚說明的時候，更是嚴重侵害被告訴訟法上之防禦權，致被告無從答辯。如此起訴範圍不特定、犯罪事實不明確之起訴，正是本案延宕20餘年之最根本原因。 檢察官迴避所有事實舉證之責任，而法官逕以金主帳戶裡所有使用者均為傅崐萁個人之交易，而總交易金額超過新台幣兆元以上，交易明細全數列印高達3萬多張A4紙，這些所謂的系爭交易金額既然破兆，倘真如法庭所裁判全係傅崐萁之交易，那麼所應繳付金主之3成保證金前後豈不高達3仟億元？而當時年僅32歲之傅崐萁，在民國82年，怎有能力支付3仟億之保證金？證據何在？顯然不符經驗法則！ 而檢察官一再表示，金主戶頭內共同使用的投信、法人及其他客戶均係與傅崐萁是共同犯意聯絡，而又與法院判決理由不符，且與所有歷審證人證詞均相左，這種強行結論及毫無證據之判決內容，嚴重違背證據裁判法則。 在扁案中更換法官時，綠營高度懷疑，並影射有政治力高度介入；反觀本案，更三審時，已進行二年之準備程序後突然於審理辯論前夕更換審判長，完全推翻準備程序已作成之爭點整理，及要求檢察官應舉證之事項，不免令人高度質疑是否有政治黑手，影響司法公正。 欲加之罪，何患無辭。對此份侵害當事人基本人權及訴訟防禦權之不合法判決，傅崐萁必會提起上訴，奮戰到底。 傅崐萁先生

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