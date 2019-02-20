共有土地使用權鬧糾紛 管委會控里長強佔

2019-02-20 23:01

〔記者許倬勛／桃園報導〕平鎮區德育路2段124巷內有塊4坪土地，地上搭建鐵皮屋，由北勢國宅社區200多人持分，30多年來提供新富里及守望相助隊使用，去年底社區管理委員會成立後，欲收回當作辦公室使用，卻爆發遭里長佔用、管委會成員與守望相助隊員互毆等事件，雙方始終僵持不下，在地方上鬧得沸沸揚揚。

北勢國宅社區管委會主委陳文筆向本報投訴，選舉期間，管委會全力支持王勝嘉，原本談妥小屋的使用規定，白天讓管委會當作辦公室，晚上供守望相助隊當作駐點，怎料王選上後翻臉不認帳，不但未經協調換掉門鎖，還禁止管委會成員進入，簡直是鳩佔鵲巢。

陳文筆指控新富里長王勝嘉態度強硬，拒絕與管委會溝通，甚至造謠他擅自切斷小屋水電，唆使歐姓守望相助隊員打人，陳的太陽穴、下巴均被打傷，陳不滿反擊，兩人均向警方報案，互提傷害告訴。

為此王勝嘉大喊冤枉，自己只是延續前任里長們的做法，讓守望相助隊繼續使用小屋，為避免複雜人等進出，才會主動換下門鎖，他說，管委會有廿多人，4坪多大的空間根本無法容納這麼多人，社區內也有較大的會議室供管委會使用。

王勝嘉否認唆使守望相助隊員毆打陳文筆，他說，小屋內的水電開關確實在社區會議室內，但不清楚歐、王衝突原因，大家都不樂見有暴力發生，希望此事能早日和平落幕。

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