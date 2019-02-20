兒子排隊買臭豆腐被打 爸爸怒拿安全帽砸對方頭

2019-02-20 18:42

〔記者王宣晴／新北報導〕39歲的李姓男子日前酒後與妻子前往新北市淡水一間臭豆腐攤消費，排隊過程中，誤會隊伍中的17歲張姓少年在瞪他，竟氣得打傷少年，正在點餐的53歲張父發現騷動，驚見兒子被打，連忙衝過去護子，並拿安全帽揮舞，與李男在攤販前大打出手，警方獲報後趕抵制止，將2人帶回警局，雙方堅持提告，訊後被依傷害罪嫌送辦。

警方調查，本月17日晚間8時許，喝醉的李男與妻子前往淡水中山北路的臭豆腐攤消費，卻發現被隊伍中的張姓少年看了一眼，大嗆：「係勒看三小！」一旁的妻子著急地不斷制止，但李男仗著酒意，竟出拳毆傷少年。

張少父親當時正在攤前點餐，發現後方隊伍騷動，仔細一看發現兒子被打，氣得抓起安全帽衝上前揮舞，砸傷李男頭部，2人在攤販前大打出手，附近民眾見狀趕緊報案。

警方獲報趕抵制止，不料李男酒醉無法應答，先將他送醫包紮，所幸暫無生命危險，事後李、張兩人皆堅持提出傷害告訴，警方訊後依法2兩人送辦。

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