豪泰司機暴怒堵國光客運還砸車 連吃三官司

2019-02-20 19:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕豪泰客運黃姓司機不滿國光客運吳姓司機擋到他的路，憤而開到下一站堵對方，阻擋其行進路線，甚至拿螺絲帽砸對方車窗洩憤，事後衝動的吳男不僅刑事被判刑，且兩起民事賠償官司接連遭判賠，連豪泰客運也需負連帶賠償責任。

國光客運指控，30歲的黃男為豪泰客運駕駛，2016年5月21日下午3點多準備駛入玄奘大學校園內候車處時，前方國光客運43歲吳男所駕駛的大客車因左方道路施工，且有其他小客車暫停於候車處，遂於候車處前即停車讓乘客上車。

黃男心生不滿，超車後強行斜停在大客車行進路徑上，妨害吳男車輛正當行進。5分鐘後黃男開到香山轉運站，因知悉吳男的車行駛路線跟他相同，也即將到站，竟將車停在香山轉運站入口車道，妨害吳男的車進站。

20分鐘後黃男竟手持螺帽朝吳男車輛丟擲，致左側車窗玻璃1片損壞，修復費用6300 元。又修復期間無法營運調度車輛，因而受有營業損失2萬700元。故國光客運向黃男與豪泰連帶求償2萬7千元。

刑事部分，新竹地院依強制與毀損罪，判處黃男拘役80天，易科罰金需8萬元。

豪泰說那是黃男自由休息時間，他在非工作時間而犯下毀損行為，應自行責任。但法官不採信，最後判黃男與豪泰應連帶賠償折舊後損失共2萬1328元。

事後吳男另向新竹地院民事庭起訴，請求黃男賠償精神慰撫金1萬5千元。法官認為，黃男以強暴方式，妨害吳男車輛行進權利，且在供公眾通行道路及轉運站上，其行為足以造成法秩序信賴動搖，漠視他人自由權程度不輕，最後如數判准。

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