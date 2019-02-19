拿大聲公到校催債遭回罵神經病 法官：說實話的人無罪！

2019-02-19 22:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王姓男子不滿竹科實驗中學邱姓老師欠債不還，2017年間拿著大聲公在校門口催債，邱師出來理論時脫口罵了句「你神經病啊？」遭王男控公然侮辱罪，並遭檢方起訴。新竹地院審理發現，邱師並沒欠錢，且對方在校門口催債，邱罵「你神經病啊」只是陳述事實，沒有惡意，全案諭知無罪。

判決書指出，王男不滿邱師欠債不還，2017年12月某日中午時段跑到校門口，拿著4張本票，並持大聲公催債，邱師聽聞衝到校門口與他理論，脫口罵「你神經病啊？」，遭王男錄音，還因此控告邱師公然侮辱。

邱師向法官表示，他當下有說出「你神經病啊」，但沒有公然侮辱的犯行。他強調沒欠王男錢，當天拿著大聲公在學校門口不斷播放欠錢不還，他質問王男，王男還是這樣說，他才口出「你神經病啊」，這是針對王的行為，並沒有侮辱的意思。

法官調查，王男當時確拿本票聲請本票裁定，新竹法院也核發執行命令。不過，邱師不甘示弱也提起本票債權不存在之訴，最後法院判決邱師勝訴，確認債權不存在，因此邱男主張說出「你是神經病啊」，是因沒欠對方錢，且對方竟在校門口以大聲公播送欠錢不還。

法官認為，陳述事實言論，法律沒有理由處罰說實話的人，若說「真實言論」會毀損名譽，應只能解釋成「名譽感情」，而這種只是「個人擁有較佳聲譽的主觀願望」的反射利益，並無理由成為法律上可以主張的「權利」。

由於邱師並未積欠債務，王男在校門口以大聲公播送被告欠錢不還的言論，是虛妄不實，王男執意播送不實內容，邱師回以「你神經病啊」，雖是真實，但也不是虛假言論，並非不實抹黑，沒有侵害告訴人的社會評價。法官認，未能證明邱師有公然侮辱王男人格的惡意，且證據無法讓人相信有公然侮辱犯行的程度，基於「罪證有疑，利於被告」原則，判被告無罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/