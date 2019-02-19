疑文化大學女學生騎車擦撞公車 命危送醫急救

2019-02-19 17:50

首次上稿 17:33

更新時間 17:50

〔記者鄭景議／台北報導〕陽明山上格致路與愛富二街路口，今天下午五點發生一起嚴重車禍，一名年約20歲的女子，遭一輛公車擦撞，警消趕抵時，已失去呼吸心跳，隨即送往新光醫院急救。

據了解，女子疑似文化大學學生，詳細情形有待調查。

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