國二女愛上人夫搞不倫 藕斷絲連雙雙挨告

2019-02-19 17:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕已婚許姓男子透過交友軟體認識一名14歲少女展開交往，少女接受學校訪談曝露此事，校方連忙告知少女父母，許妻也因此得知老公外遇，兩人分手4個月後又藕斷絲連，少女父母怒告許男對未滿16歲女子猥褻及強制性交；許妻也對老公及少女提告妨害家庭，新北地檢署今依對未滿16歲女子猥褻及通姦罪嫌起訴許男，強制性交罪部分罪嫌不足不起訴；少女涉犯相姦罪則移送少年法庭審理。

起訴指出，2014年3月，30多歲許男在BeeTalk認識就讀國二的少女，兩人開始談起不倫戀，2015年12月，少女學校進行訪談，少女告訴老師與許男發生性行為，學校連忙告知少女父母，少女父母檢視手機發現兩人間的曖昧對話，許妻也獲悉此事，戀情曝光後，兩人短暫分手，未料4個月後兩人忍不住見面交往，甚至發生性行為，雙雙挨告。

庭訊時，許男坦承2015年2月至2016年10月，在雙北的汽車旅館及車上撫摸少女胸部16次；2016年12月少女滿16歲後，兩人才發生性行為，至去年1月兩人共嘿咻10次，否認強制性交，聲稱未違反少女意願。

少女則稱，兩人認識兩、三個月後，就有口交、指侵行為，但檢方勘驗家暴性侵害防治中心及校方輔導報告，發現少女僅稱被許男撫摸重要部位，未提及兩人有嘿咻，前後供述不一，因此許男被控強制性交罪部分處分不起訴。

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