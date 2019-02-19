鐵鎚蓋毛巾搶超商 判刑7年4月

2019-02-19 14:47

〔記者王定傳／新北報導〕23歲劉姓男子去年10月間，先偷了一台機車，再把毛巾覆蓋在鐵鎚上，佯裝成不明武器，闖進新北市五股區一間超商，向店員恫稱：「把錢拿出來」，強盜12000元得逞；新北地院審理後，依攜帶凶器強盜罪，判劉男7年4月徒刑，另依竊盜罪判刑3個月。

檢警調查，去年10月29日凌晨3時許，劉男先在三重三民街偷了一台機車，再殺到五股凌雲路上的一間超商，他戴著安全帽、口罩，手上拿著鐵鎚並以毛巾覆蓋，佯裝成不明武器，對店員恫稱「把錢拿出來」、「把錢拿出來，現在」、「現在做，快一點」。

店員見狀想逃出櫃檯，卻遭劉男堵住，他最後因無法辨別毛巾下包覆何物，心生畏懼，認為若不從歹徒要求，應無法順利脫身，且有生命之虞，被迫開啟櫃檯收銀機，讓劉男強盜12000元得逞。

店員最後仍鼓起勇氣，趁劉男準備開溜時，從後方環抱因而發生拉扯；劉男為了逃跑，竟還對店員丟擲鐵鎚；劉男落網後辯稱，帶鐵鎚是為了要嚇店員，不是搶劫或搶奪，而是恐嚇取財罪。

合議庭依店員證述、監視器畫面等證據判斷，劉男所為主觀上確有為自己不法所有意圖，客觀上，店員確遭他施以強暴、脅迫等手段，至使其不能抗拒而提供財物，成立強盜犯行，而非恐嚇取財。

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