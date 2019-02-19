與總經理吵架後刪除公務電腦內文件檔案 離職課長被訴

2019-02-19 12:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市江姓女子是平鎮區一處公司的財務處課長，2017年7月14日，他與公司總經理爭執後，決定離職，並動手刪除公務電腦內的文件檔案，讓公司蒙受損害，桃園地檢署今天偵結，已依妨害電腦使用罪將她提起公訴。

檢方調查，當天上午江女（51歲）與公司總經理發生爭執，她被對方責罵後，丟下公司鑰匙示意要離職後，再返回自己的辦公桌，將公務電腦內的「公司年度營業額計畫以及每月營業額實績＆利潤總覽」、「公司股利分配內容」、「公司董事會決議事項」等文件檔案全數刪除。

公司對江女提告，她應訊時否認犯案並供稱，所有的文件檔案，都還有留存一份在公務電腦內。檢方說，公司檢查她的公務電腦，並未發現她留存任何檔案，能救回的文件檔案，都是從她之前將文件檔案附在寄給其他同事的電子郵件內找到。

檢方說，江女妨害電腦使用罪證明確，已將她提起公訴，她可能因違反刑法「破壞電磁紀錄罪」，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

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