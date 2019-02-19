被砍現場卻無血跡？ 男子坦承自導自演詐保險金

2019-02-19 12:03

［記者陳賢義／台東報導］台東田姓男子為詐領高額保險金，自砍左手腕卻誆稱遇匪徒搶劫遭砍，由於未能清楚交代案發經過及現場，警方也遍尋不著血跡起疑，調閱田男指稱周遭監視器逐一過濾，在一間廢棄工廠找到疑似涉案兇刀刀鞘，但未發現當時現場有其他人車，跡證攤在面前，田男百口莫辯，坦承為詐領保險金自導自演。

台東縣警局在15日上午10時19分接獲110報案，田姓男子自稱騎乘機車在台東大學附近遭人攔路借錢未果，進而被砍傷左手腕，負傷返家，由前妻報案送醫。警方獲報後立即組成專案小組調查，卻發現田男對案發地點、犯嫌相貌、使用刀械都語焉不詳，顯有蹊蹺。

由於田男口述案發經過，對案發地點、犯嫌相貌、使用刀械都語焉不詳，無法詳實描述案發經過，警方僅能在永樂、豐里附近轄區路口監視器進行逐一過濾，最後清查發現案發地點在一廢棄工廠前空地。現場勘察發現疑似涉案兇刀之刀鞘，並調閱遠處攝影機，並未發現現場有其他人、車，案情急轉直下，指向田男自導自演跡證明確。

當警方將跡證攤在田男面前，田男自知百口莫辯，供稱自己因投保數家保險，為領取每月高額保險金故行此下策，訊後，被依以誣告及詐欺未遂罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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