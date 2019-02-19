水電工預謀殺富婆24刀 「當庭下跪有悔意」高院仍判無期

2019-02-19 11:04

〔記者楊國文／台北報導〕檢警偵辦水電工黃元鴻涉強盜殺人案，查出黃男前年到73歲莊姓獨居富婆住處討論裝修適宜，竟起貪念，持事先買好的水果刀狂刺莊婦24刀將她殺害，再以砂輪機鋸開保險櫃搶走現金6萬多元，手段兇殘，高等法院考量黃男審理時當庭下跪道歉，有悔意，今仍判他無期徒刑，褫奪公權終身；可上訴。

高院宣判後，立即召開延押庭，黃元鴻承認犯行，並對被延押表示沒有意見，高院合議庭當庭裁示從2月28日起，將黃男延押2月。

黃元鴻被還押看守所時，被媒體問到是否後悔殺人、連累水電行老板須連帶賠償被害人家屬462萬元一事是否覺得抱歉，均低調未回答。

檢方起訴指出，黃元鴻（34歲，在押）與妻子離婚後獨自照料7歲兒子，住在松山區，並在姨丈開設的水電行工作，距莊婦住家僅200多公尺，且之前就曾到莊婦住處修繕，知道莊婦有一個保險櫃。

黃男前年11月11日接獲莊婦通知討論裝修水電細節後，當晚6時到廣州街跳蚤市場買了1把水果刀，隔天下午到莊婦家裝修水電，趁莊婦在廚房時，持水果刀朝她全身猛刺24刀，再以平時工作用的砂輪機切割保險箱，盜走裡頭的6萬7千元走人。案發後，黃男時常上酒家吃喝玩樂，1個多月就錢財散盡。

檢方認定黃男因積欠債務，犯案前又專程買刀，又砍殺莊婦多達24刀，手段兇殘，認定黃男預謀犯案，依強盜殺人罪起訴。

一審時，黃男一度辯稱是為爭執墊付工程款而臨時起意殺人，但後來當庭向莊婦家屬下跪道歉，合議庭認定他有悔意，未達兩公約規範可處死的程度，不過，痛斥他手段殘忍，惡性重大，因此依強盜殺人判黃男無期徒刑，褫奪公權終身。

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