車禍後獲知錄取空服員 她求償一年薪水敗訴

2019-02-18 21:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］葉姓男子開車搭載許姓女子外出，將車停在桃園市龜山區復興一路時太靠近車道，且許女又突然開啟車門，導致蔡姓女騎士閃避不及摔車，葉、許兩人因此案雙雙被判刑3月及拘役40天確定。蔡女車禍後收到卡達航空空服員錄取通知，卻因受傷無法報到，向葉、許兩人求償第一年40餘萬元基本年薪，不過，桃園地院法官還原卡達航空錄取程序及蔡女傷勢，認為蔡女無理由求償年薪，最後僅判決葉、許兩人應賠償蔡女醫療、交通費及精神慰撫金共3萬5170元。

這起車禍事故發生在2014年11月6日傍晚，蔡女摔車後臉、手、腳部多處擦傷，蔡女說，事故後她收到卡達航空空服員錄取通知，因受傷無法正常行走，無法按時報到而喪失錄取資格，除了刑事的過失傷害，也向葉男、許女提出民事求償，包括醫療費4485元、交通費685元、不能工作的損失（卡達航空第一年基本年薪）40萬5042元及精神慰撫金10萬1183元，合計51萬1395元。

葉男、許女經鑑定確認有過失，刑事已分別被判處3月、拘役40天確定，但聽到民事求償的數字都傻眼了，兩人說，葉女沒錄取空服員跟這起車禍根本無關，怎麼可以算到他們頭上？

法官還原卡達航空的錄取程序，錄取者須到當地報到，並完成試用期訓練及評估合格，才能正式成為空服員，而蔡女在車禍前被要求做身體檢查，隔年2月收到卡達航空通知檢查通過，期間蔡女都未表明曾出車禍，顯見卡達航空是否錄取蔡女，與這起車禍無關。

法官指出，蔡女會被取消錄取資格，是因未依約前往報到，也未接受訓練及評估，經調閱蔡女的診斷證明，她受傷後在醫院待了2小時出院，後續曾門診一次，上頭並無記載傷勢須休養等，難認蔡女有因傷不能工作、無法報到的情況，蔡女並無理由求償年薪。

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