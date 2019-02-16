盜走公司1300萬元禮券 OL偕夫極樂5年全花光

2019-02-16 19:58

［記者陳恩惠／台北報導］在禮券贈品公司工作20年的葉姓女子，利用負責紅利點數兌換的各式禮券出貨和保管的機會，6年前開始，竄改訂單作業系統中「存貨系統」數量，然後侵占禮券，除了自己消費外，還給丈夫使用，直到公司人員清查電腦系統資料，驚覺5年來遭葉女盜走1346萬餘元，士林地檢署偵結，將葉女依偽造文書、業務侵占等罪起訴，馬姓丈夫則依贓物罪一併起訴。

起訴指出，葉姓女子1997年3月到吉優特國際股份有限公司上班，擔任業務行政人員，長年負責管理銀行紅利點數的各式禮券兌換出貨及保管職務，利用保管各式禮券之便，上班時將公司電腦系統內的禮券「存貨系統」數量一點一點的竄改，竄改所得的差額禮券，葉女除了自己拿去各地消費外，還交給丈夫使用。

起訴說，葉女的馬姓丈夫明知葉女的月薪才3萬多元，每個月應無多餘閒錢購買20餘萬元的禮券，仍每個月拿著葉女所給的禮券到各百貨公司或是特約商店消費購物、用餐，直到吉優特公司人員，2017年5月15日清查電腦系統資料時，赫然發現怎麼少了500元面額的禮券多達1707張，逐一清查才驚覺，5年內短少禮券數量至少21232張，總金額高達1346萬4574元。

清查短少的禮券包括「太平洋崇光百貨」、「新光三越百貨」、「大潤發」、「家樂福」及「全家超商」500至1500元不等面額共21151張，另「陶板屋和風兌換券」、「威秀影城電影票」有81張；但事情爆發後，葉女及馬姓丈夫的手上已無任何禮券，研判應該是一到手就花光。

陳姓財務經理證稱，葉女自1997年到職起，就負責紅利專案的各式禮券出貨及保管訂單處理業務，葉女利用變更存貨系統出貨禮券權限，在商品及禮券訂單系統出貨完畢後，系統自動將出貨數量載入存貨系統，葉女再竄改存貨系統數量，將實體禮券取走侵占；盧姓會計也說，公司收到各銀行由訂單系統訂單且發貨完成後，葉女立刻將存貨系統的出貨數量竄改增加，然後自己到倉庫溢領禮券侵占。

檢警清查發現，葉女2013年首次犯案，就溢領5485張，總金額303萬9530元的禮券，調閱夫妻倆的消費紀錄，除了馬男每個月到新光三越百貨公司購物、用餐外，2人還在太平洋SOGO、遠百、愛買、遠傳電信、威秀影城、玩具反斗城等地消費購物及用餐。

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