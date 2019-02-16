死囚蕭仁俊求蓄髮捐癌童 司改會決定出手相助

2019-02-16 18:49

〔記者吳政峰／台北報導〕男子蕭仁俊因強盜殺人被判死確定，目前關在台北看守所等待執行，前年他突發奇想，想蓄髮捐給癌童使用，卻因「監獄行刑法施行細則」規定男性收容人髮長限3公分，而被所方打回票，民間司改會獲悉，認為該規定有違母法「監獄行刑法」的立法意旨，決定等在申訴結果出爐後，協助他打行政訴訟。

司改會表示，前年3月20日，曾為死囚、現為司改會工作人員的徐自強接到蕭仁俊來信，說他想蓄髮捐給公益團體，但受限於所方規定，申請被駁回；司改會研究後認為，規定可能違法母法，決定出手相助。

司改會解釋，「監獄行刑法」第8章「衛生及醫治」第49條寫到，「受刑人應令其入浴及剃鬚髮，其次數斟酌時令定之」，明顯是把剃髮理由歸納在「衛生」層次，但子法「監獄行刑法施行細則」卻規定男生頭髮不可長於3公分、女生至多蓄至耳下，衛生問題竟出現男女有別的差異規範，恐有違法之虞。

其次，司改會認為關在看守所中的死囚身分規範不明，以前是準用「羈押法」，視為羈押被告，是否蓄髮尊重其意願，現則準用「監獄行刑法」，視為受刑人，但死囚屬於生命刑，若執行刑就是槍決。法令過於模糊，死囚無所適從。

第三，蕭仁俊的目的是「公益」，而非恣意妄為蓄髮，司改會就此曾詢問公益團體「捐髮長度幾公分較適宜」，得到「15公分」答覆，因此，蕭仁俊在目前法令規範不明，卻又想從事愛心活動的狀況下，應有權留到15公分髮長。

司改會說，蕭仁俊的申訴已被駁回，目前在再申訴的階段，若仍遭駁回，將會協助他提起行政訴訟，爭取權益，但前提是蕭仁俊本人也有意願興訟；另外，蕭仁俊爭取使用充氣娃娃一案，司改會則未介入。

蕭仁俊犯下強盜與擄人勒贖案入監服刑，1995年假釋出監，未料又和男子廖家麟搶奪12間診所，犯案行跡遍及台北與嘉義，1996年轉向強盜台北市一間律師事務所，勒昏刺死值班律師周德勝，奪走身上財物，當時周德勝才準備步入禮堂，卻橫死在蕭仁俊、廖家麟手上，全案歷經36位法官審理，最高法院2010年維持更十審見解，判死刑確定。

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