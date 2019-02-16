強盜殺人死囚 申請買「充氣娃娃」、蓄髮捐癌童被駁回

2019-02-16 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕死刑犯蕭仁俊在2010年因為強盜殺人案，被判死刑定讞，他去年底向矯正署申請充氣娃娃，並說使用後會自行清洗，還希望能夠蓄髮，想捐給癌童使用，兩者均遭駁回。

蕭仁俊曾犯下12起搶劫案，並在1996年與同夥廖家麟前往台北市周德勝律師事務所劫財，他們擔心被認出，竟用繩子勒昏律師周德勝，再用西瓜刀殺人滅口，歷經14年纏訟，最高法院於2010年判2人死刑確定。

蕭仁俊被逮後關押在台北看守所，後來受洗成為基督徒，所方曾安排他與捷運殺人案兇嫌鄭捷同房，希望他能以室友身分、宗教力量，引導鄭捷誠心懺悔。

《蘋果日報》報導，蕭仁俊去年底像矯正署申請自費購買充氣娃娃，矯正署以充氣娃娃非監所生活必需品為由駁回申請，蕭還向台北看守所申請蓄髮，希望能將頭髮捐給癌童，但因為與「監獄行刑法施行細則」不符，北所不同意申請。

報導表示，蕭請求司改會協助申訴，第一次申訴遭駁回，目前第二次申訴結果尚未出爐，司改會委請律師吳怡德準備幫蕭提行政訴訟。

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