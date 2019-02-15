最毒情人節禮物！航空郵件寄毒品 判16年通緝犯收件被逮

2019-02-15 22:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕航空警察局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務，發現以禮物盒包裝郵件異常，開驗赫見K他命毒品，警方兵分兩路在澎湖、屏東逮捕簡、陳2嫌，2人企圖利用情人節禮盒往來頻繁之際闖關，仍露餡被捕。

航警局安檢隊昨天清晨5點55分執行貨運安檢，X光檢查儀顯像發現中華郵政高雄郵局向華信航空貨運櫃檯所交寄的郵袋異常，會同郵務人員開驗包裹郵件，在禮盒包裝中起出2包疑似毒品夾鏈袋，送高雄醫學院檢驗，確定是K他命，合計14.99公克。

航空警察局高雄分局偵查隊兵分兩路，當天下午5點在馬公市貨單收件地址附近埋伏，逮捕冒名收件的27歲簡姓男子，發現他涉及毒品案被判刑16年11月，遭橋頭地檢署通緝；當晚8點在屏東市逮捕寄件的23歲陳嫌（毒品前科），將2人帶回偵訊。

警方調查，簡、陳2嫌是朋友關係，他們應訊時供稱，簡男以9000元代價央請陳男代寄毒品，陳男則否認販毒，辯稱是幫忙寄貨。警方訊後今天依毒品罪嫌將2人送辦。

航警局說，早年每年會查獲2、3起航空郵件交付毒品案，加強查察後已相當罕見，2人疑經驗不足才會異想天開。

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