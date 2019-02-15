台東自小客車自撞電桿 3傷1無生命跡象

［記者陳賢義／台東報導］台東市青海路二段今日下午4時42分許發生自小客車自撞電桿意外，電桿應聲倒塌，肇事自小客車頭嚴重扭曲變形，警消據報馳援，就連路經民眾也加入，3人自行脫困但意識不清，駕駛受困車內，滿臉鮮血無生命跡象，消防人員破門救出，送醫搶救中，肇事原因警方調查釐清。
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