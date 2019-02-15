罵同行「滿嘴狗屎」 人氣美食部落客判拘10天

2019-02-15 17:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕在「痞客邦」網站以「滴口水」暱稱，經營「滴口水的吃吃喝喝」美食部落格，認為同在「痞客邦」經營美食部落格「KUNI（藐視王法的世界）」版主KUNI，指稱他匿名留言騷擾， PO文反擊「小朋友美食家音樂家滿嘴狗屎」、「沒家教」、「豎仔」等語，新北地院今認定「滴口水」貼文有辱罵、貶損KUNI的人格，判他拘役10天，得易科罰金1萬元，可上訴。

2016年6月，「滴口水」在其部落格以「我面對～小花世代小朋友自稱是美食家音樂家的指控」為標題，PO文「還是這位小花世代的小朋友美食音樂家滿嘴狗屎…」、「千萬千萬不要當個沒家教把你老木臉放在地上踩的豎仔…」等語，並留言回覆網友：「沒家教乳臭未乾的小花很洋洋意他會作文」。

「滴口水」還在文中暗酸KUNI，「連雞蛋大豆醬都能吃成驚艷每位（美味）海膽醬，都還能自稱美食家」、「…反觀西索米一是（事）無成，當什麼PTT版主，靠騙文吃的奢侈」、「人家是…好幾棲的紅星，又是自稱美食音樂家，我呀，什麼比雞腿」、「不知他自稱美食家的標準是什麼」、「小聲點，被西索米聽到又要去PTT543大作文章，我很懷疑…他的性向」、「…鹽水泡保存的秋刀魚說成絕美口味，照餐廳給他口條來精彩作文」等語，有網友留言說，知道西索米就是指「KUNI」，「KUNI」發現後怒而提告。

「滴口水」供稱，出於自衛、自辯，寫一篇文章來解釋自己被羞辱、誹謗的事，文章並未指名道姓，另外，「狗屎」、「丟你媽媽臉」、「沒家教」等言詞，則是他擔任老師多年罵一些不受教學生的口頭禪，並沒要侮辱或貶損KUNI之意。

新北地院認為，「滴口水」PO文雖未指名道姓，但KUNI在部落格每篇文章的抬頭都會標註「美食家與音樂家們的集散地」，易使人聯想，且不少網友留言回應，知道「滴口水」指的就是KUNI，言論也與自身權益無關，因此判他拘役10日。

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