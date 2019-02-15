台中10月大女嬰托保母照顧猝死 家屬質疑喝奶沒拍嗝

2019-02-15 15:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市太平區12日一名10個月大的王姓女嬰呼吸不順被緊急送往中國附醫，但仍搶救不治，家屬質疑保母照顧不周，警方表示，初查尚無涉及兒虐情事，檢察官於前日已解剖相驗，未發現確切死亡原因，且臟器無受損情形，將由法醫採集檢體再行送驗，等待鑑定結果出爐。

警方表示，調查發現40歲的張姓保母有托育執照與無托育執照的40歲丈夫李男，一同於自宅內托育4名嬰幼童。

王姓女嬰在12日一早送至保母處，當時尚無異狀，不久餵完奶粉後放女嬰睡覺，約11時許張姓保母查看女嬰時，就發現無呼吸心跳且手腳冰冷，隨即通知消防隊前往救護，過程並沒有吐奶情形，但到院時已死亡，保母供稱，有聽到女嬰呼吸聲有比較大聲。

家屬在臉書PO文質疑是保母讓嬰兒平躺拿奶瓶喝奶，最後喝完也沒有拍嗝，照顧不當才會導致死亡。

台中市太平警分局新平派出所長廖文雄表示，初查尚無涉及兒虐情事，檢察官於昨日解剖相驗，未發現確切死亡原因，且臟器無受損情形；法醫已採集檢體再行送驗，等待鑑定結果出爐，再行釐清確認保母有無疏失，並續行偵辦，目前女嬰遺體已移置台中殯儀館。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/