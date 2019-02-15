92歲失智老翁推回收車迷路 家人嘆：勸他別做就不聽

2019-02-15 11:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市92歲韋姓老翁14日傍晚6點多，推著資源回收車在桃園區中山東路轉來轉去，警方趨前關心，才知道他失智症發作迷了路，警方趕忙聯絡老翁家人前來帶老翁返家，老翁家人說，老翁年邁失智，家人早勸他別再從事資源回收工作，「無奈他就是不聽！」

14日傍晚6點多，韋姓老翁推著資源回收車，在桃園區中山東路轉來轉去，似乎迷了路，路人發現通知警方，桃園警分局青溪派出所警員林軒宇趕來關心，但老翁根本說不清自己的身分、住址。

警方先將韋姓老翁帶返派出所休息，再透過人臉辨識系統確認老翁的身分後，趕忙聯絡老翁的家人前來派出所，警方才要開口勸他們「別讓老人家這麼辛苦」，他們就搶先說：「警察先生，不好意思啦！我們早勸他別從事資源回收工作，但無奈他就是不聽啊！」

原來韋姓老翁自認為從事資源回收工作，可以運動兼顧環保，儘管家人都勸他別再做，但他仍堅持每天外出撿拾資源回收品，沒想到14日出門後，他因失智症發作而迷了路，還好警方及時伸援，才沒發生意外。

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