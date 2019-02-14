廳舍老舊狹小 員山消防分隊新廳舍動土

2019-02-14 11:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府消防局員山消防分隊廳舍老舊、狹小，消防局遂向縣政府爭取約7833萬元經費，辦理「第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程」，今舉行動土典禮，預計明年底完工落成；縣消防局長徐松奕指出，未來宜蘭與礁溪消防分隊廳舍也將遷建，盼藉此提升宜縣的救援能量。

「第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程」基地位於本縣員山鄉金山東路，工程用地2545平方公尺，縣消防局預計興建地上3層、總樓地板面積約562坪之RC建築物1棟，預明年底落成啟用。

縣府今日舉行的開工動土典禮，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、員山籍議員黃浴沂及陳俊宇等人均出席；林姿妙指出，感謝議會支持新廳舍的預算，讓員山分隊與第一大隊有新廳舍使用，提升救災能量，也感謝消防局全年無休的救災、救難。

徐松奕表示，員山分隊舊廳舍已將近30年的歷史，又位於市區，交通常阻塞，影響救災動線，且舊廳舍還有狹小的問題，已不敷使用，消防局才會爭取預算興建新廳舍，新建築設計融入在地地景，盼藉此拉近與民眾的距離感。

徐松奕指出，除了員山分隊，同樣有廳舍狹小問題的宜蘭與礁溪分隊，未來也將遷建，礁溪分隊去年爭取中央前瞻計畫共1億1000萬元經費，在特種消防分隊旁，興建4層樓新廳舍，預計年底動工，後年完工啟用，宜蘭分隊則預計遷建至陽明大學附設醫院旁，現正爭取預算興建。

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