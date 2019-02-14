誇張竊賊 直接將吊車開進工廠搬鋼材

2019-02-14 11:21

〔記者李立法／屏東報導〕3名男子見整修中的工廠停止運作，直接將吊車開進廠房將鋼材搬走，還自備乙炔切割器分工作業，讓人以為是在整修廠房，但巡查工人越看越覺得奇怪，決定通知警察到場了解狀況，3嫌見到警察才坦承偷竊，誇張行徑，令廠方人員看傻眼。

邱、張及謝姓3名男子昨天開著15噸拖吊車進入萬丹鄉一家整修中的工業廠房，陸續以乙炔切割了H型鋼13支（重量1193kg） 、C型鋼8支（重量643.2kg）、立柱鋼鐵8支（重量3161kg）厚實主樑等約5噸重、價值約67萬5000元鋼材，然後裝上車，準備載走。

該工廠人員正好到廠房巡查，發現廠內停放著2台不明車輛，還有人在搬運鋼材，看起來不像是受僱前來整修廠房的工人，因覺得有異狀，趕緊通知警方到場了解狀況，3名男子看到警察，想跑也跑不掉，坦承先前曾進廠偷走一批鋼材，賣了6萬多元，食髓知味，才來偷第2次，卻被發現。

警方發現3嫌使用的偷竊工具十分專業，懷疑幕後有集團操控，將以車追人，擴大偵辦，先將落網3人依竊盜罪送辦。

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