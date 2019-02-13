文大大典館火警有警報器未響 建管處：屬違建

2019-02-13 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕文化大學大典館今天傍晚5時左右發生火警，有10多人一度受困，另外有2名女學生受到吸入性嗆傷命危，仍在加護病房急救。事發後有學生透露，火災發生當下有樓層警報設備完全沒運作，並爆出大典館可能存在有違建樓層。針對大典館建築設計，台北市建管處表示，該建築的7樓和8樓屬於既存違建，更多的實際情形，還有待明天調閱相關文件再行回應。

位於陽明山上的文化大學今天傍晚驚傳大典館5樓失火，警報器大作，大多學生都安全逃生，但5樓以上在教室的學生因為濃煙阻礙逃生路線受困，直到消防單位到援順利救出，之後又在6樓廁所發現2名女學生，疑似因為吸入過多濃煙嚴重嗆傷，目前仍在急救中。

另據《蘋果》指出，有建築系學生事後爆料，火警發生當下8樓的警鈴未響，灑水設備也根本沒啟動，並透露之前和同學因課業需要看過大典館的室內平面圖，發現設計圖根本沒有7、8樓，這兩層樓的教室都沒有對外窗和逃生設備，向老師反映也沒下文；驚魂甫定的學生說，若意外發生在7、8樓，後果不堪設想...。

建管處發言人洪德豪表示，大典館7、8樓確實屬於既存違建，但即使是違建樓層，基於公共安全考量，校方還是要辦理建築物公共安全檢查申報，針對違建問題，相關情況將在明天早上調閱文件後再和外界說明。

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