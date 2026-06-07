強化嚇阻與韌性 谷立言：盼台持續投資無人系統

科技、民主與社會研究中心（DSET）昨舉辦國際高峰會，邀集台灣、美國、日本及烏克蘭專家，探討半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈4大主題。美國在台協會處長谷立言（前排左八）與出席專家合影。（DSET提供）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨表示，台灣立法院通過國防特別預算，是強化台灣防衛能力的重要第一步，期待台灣持續投資軍事嚇阻能力以及社會韌性，特別是在無人系統等新興科技領域。

DSET論壇 台美日烏專家探討供應鏈韌性

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科技、民主與社會研究中心（DSET）昨在台北舉辦年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，邀集來自台灣、美國、日本及烏克蘭的前政府官員、產業與智庫代表，聚焦半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈四大主題，探討民主夥伴如何深化科技合作、提升全球供應鏈韌性，吸引近六百名產官學界人士報名參與。

谷立言致詞說，台灣自去年起成為美國第四大貿易夥伴，隨著供應鏈安全的重要性日益提升，美台持續深化在新興科技領域的合作。美國致力於透過加速創新、建構關鍵基礎設施與強化合作，保持AI領域的領導地位，而台灣在半導體、能源、資料基礎設施與先進製造等關鍵領域扮演核心角色。透過攜手合作，美台將共同確保AI未來朝向安全、具韌性、促進共榮的方向發展。

谷立言也強調，關鍵礦物與稀土資源市場高度集中，已成為政治脅迫與破壞供應鏈的工具，美國正與包括台灣在內的盟友及夥伴合作，建立多元、安全且可靠的供應來源。此外，作為全球重要能源出口國，美國也願與台灣深化能源合作，提供穩定可靠的能源來源，以支持台灣經濟成長與整體經濟安全。谷立言並重申，美方反對任何改變現狀的行為，台灣立法院通過國防特別預算，是強化台灣防衛能力的重要第一步；期待台灣持續投資軍事嚇阻能力以及社會韌性，特別是在無人系統等新興科技領域。

穆勒納爾：美台合作 強化全球供應鏈韌性

美眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾以影片致詞，他肯定台灣面對日益複雜的安全挑戰，仍在壓力下展現韌性，強調台灣積極強化自身安全的投入，是美台關係穩固發展的重要基礎。他說，台灣不僅是美國重要的貿易夥伴之一，更是先進製造與半導體供應鏈中的關鍵節點；深化美台合作，不僅有助推動美國再工業化，也將強化全球供應鏈韌性，維護印太地區的穩定。

科技、民主與社會研究中心（DSET）昨在台北舉辦年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，台灣、美國、日本及烏克蘭專家探討全球供應鏈韌性等議題。（記者方賓照攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨表示，期待台灣持續投資軍事嚇阻能力以及社會韌性，特別是在無人系統等新興科技領域。（DSET提供）

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