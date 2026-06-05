六四37週年 魯比歐：中國無法抹去天安門鎮壓

四日為六四事件卅七週年，已經解散的香港社會民主連線前主席陳寶瑩，傍晚手持一朵紙摺的黃色玫瑰，現身維多利亞公園出口處，向銅鑼灣方向徒步前進。陳寶瑩身穿黑色長裙，揹着印有freedom及一個鳥籠的黑色帆布袋，遭到大批警力包圍，多次要求她收起紙花，陳拒絕後即被押上警車帶走。（法新社）

香港氣氛肅殺 仍有人透過獄中絕食與個人行動追悼

四日為六四事件卅七週年，美國國務卿魯比歐發表聲明，直指中國的審查制度無法抹滅歷史；多個外國駐港總領事館亦無懼禁忌，齊點燭光。而在肅殺氣氛下的香港，仍有民間人士透過獄中絕食與個人行動，頑強守護六四記憶。

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魯比歐：六四受害者終將平反

魯比歐指出：「在六月四日，全球迎來中國共產黨下令其軍隊襲擊天安門廣場及其周邊數千名和平示威者的卅七週年」，但「再多的審查也無法抹滅過去。那些為了捍衛不可剝奪的言論自由與和平集會權利而犧牲的人們，終有一天會得到平反。」

多國駐港總領事館燭光照表態

在香港，實體悼念活動連續第七年遭封殺之際，多個國家的駐港澳總領事館選擇在六四當天，透過官方社群平台表態。美國領事館將臉書封面更換為黑暗中燃燒的燭光照，並同步刊登魯比歐的聲明全文。澳洲領事館上傳燭光照片，強調澳洲將繼續堅定維護人權，包括結社、言論及政治參與的自由。

英國領事館則發布一段手機閃光燈在黑暗中閃爍，並浮現代表六四的羅馬數字「VI IV」短影音。加拿大領事館也發文悼念死難者，並重申加拿大將與持續追究責任的倖存者及家屬站在一起。

相較於國際社會公開悼念，香港官方則將維多利亞公園及銅鑼灣一帶劃為敏感地帶，派駐反恐特勤隊、大批制服員警與戰術巴士，並以無人機進行監視。昔日舉辦悼念晚會的維園，在六四前後被官方改辦「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，刻意以歡慶活動掩蓋悼念氛圍。

警方也針對性地阻撓民間人士的紀念行為。藝術家「三木」（本名陳式森）三日攜帶六．四公尺長的紅線，欲綁在銅鑼灣路牌上時遭警方勸離；藝術家陳美彤手持問號氣球遭警員搜查，氣球更被當場弄破。

因被控煽動顛覆國家政權罪而遭還押逾四年的前香港支聯會副主席鄒幸彤，透過社群平台宣布於四日展開卅七小時的獄中絕食行動。她強調：「守護六四的記憶，其實也就是在守護同一條人性的底線。」

國際特赦組織向香港政府遞交超過五．二萬人的全球連署，要求釋放因追悼六四而遭囚禁的支聯會正副主席李卓人和鄒幸彤，並表示無論中港政府如何審查與打壓，都無法抹去或竄改天安門鎮壓的真相以及各界究責的呼聲。

中國禁「天安門母親」祭奠親人

在中國大陸境內，由六四事件死難者家屬組成的「天安門母親」成員，接獲北京市公安局通知，不准前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行相關悼念儀式。這是六四遇難者家屬卅多年來首次被禁止前往公墓祭奠親人。

美國國務卿魯比歐三日表示，中國的審查無法「抹去」1989年在北京天安門廣場對手無寸鐵示威者的致命鎮壓，受害者終將獲得「平反」。（美聯社）

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