哈維爾的對談》引楊双子布克獎感言 蔡英文：藝術文化不能脫離社會

前總統蔡英文昨日出席「瓦茨拉夫·哈維爾對話」會議並致詞。（記者叢昌瑾攝）

前總統蔡英文昨為「瓦茨拉夫．哈維爾的對談」開幕致詞。她表示，台灣、捷克對民主、自由、人性尊嚴的承諾，不僅體現於政治體制，也在於文化生活，並援引英國布克獎獲獎者楊双子的得獎感言「文學無法置外於他所生長的土地」指出，楊双子的話語呼應了哈維爾的信念，即藝術與文化絕不能脫離社會。

民主非理所當然 公民必須參與

捷克中心台北昨舉辦「瓦茨拉夫．哈維爾的對談：變動世界中的人權與責任」，邀請蔡英文、捷克參議院議長韋德齊開幕致詞。

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蔡英文致詞時回憶，她與哈維爾的淵源可追溯至廿餘年前，二〇〇四年她卸任陸委會主委後，曾赴捷克參與「公元兩千論壇」，與哈維爾討論如何在全球化世界中，強化公民社會。一個月後，哈維爾訪台，並在訪台期間分享捷克如何走向民主，引起台灣人的共鳴，許多人在捷克經驗中，看見台灣民主進程的縮影。

蔡表示，民主不僅取決於體制，也在於願意發聲、行動、參與公領域的公民。如同捷克，台灣也相信人民應該在形塑未來上有強大的發言權，並享有民主所保護的尊嚴、自由、人權。台捷對民主、自由、人性尊嚴的承諾，不僅體現於政治體制，也在於文化生活。

她說，身兼劇作家、散文家、國家元首等多重身份的哈維爾認知到，藝術可以促進對話，並為追求自由與人性尊嚴的抱負發聲；哈維爾相信，藝術遠不只是文化表達的一種形式，他利用語言挑戰盲從、揭露虛偽，並鼓勵人們獨立思考，展現文化如何成為捍衛人性尊嚴、自由、真理的防線。

蔡英文表示，哈維爾的遺產提醒我們，民主、人權、自由絕非理所當然，必須由願意參與對話、為社會中的文化與公民生活付出貢獻的公民來維持。台捷友誼正是建立於這些共享價值上。

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