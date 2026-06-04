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    首頁 > 政治

    哈維爾的對談》韋德齊：韌性安全 重於眼前利益

    2026/06/04 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    捷克參議院議長韋德齊昨日出席「瓦茨拉夫·哈維爾對話」會議並致詞。（記者叢昌瑾攝）

    捷克參議院議長韋德齊昨日出席「瓦茨拉夫·哈維爾對話」會議並致詞。（記者叢昌瑾攝）

    捷克參議院議長韋德齊昨於「捷克中心台北」舉辦的「瓦茨拉夫．哈維爾的對談：變動世界中的人權與責任」致詞表示，自由伴隨著責任，安全的重要性，勝過一時的幸福；韌性的重要性，更勝於眼前的利益；韌性與安全比眼前的利潤或最低價格更為重要。

    真理與愛 能戰勝謊言與仇恨

    韋德齊表示，獨裁者因為不了解人民，無法理解幽默和誇張的力量，正因如此，獨裁者終究無法戰勝民主人士。支持民主的人絕不能屈服於民粹主義、威權主義，也絕不能容忍審查制度。否則，最珍貴的民主價值將因此削弱。

    韋德齊以一九九六年台灣首次總統直選、捷克參議院召開首次制憲會議、捷克前總統哈維爾發表了題為「歐洲作為一項任務」演說的「三個三十週年」為引指出，台灣與捷克心意相通，連結比想像中更緊密。

    韋德齊也說，自由伴隨著責任，我們不可能一方面忠於自由，另一方面卻忽視責任。他堅信，安全的重要性，勝過一時的幸福；韌性的重要性，更勝於眼前的利益。韌性與安全比眼前的利潤或最低價格更為重要。彼此合作是我們共同的任務，也是所有民主自由國家的任務。

    韋德齊指出，安全、韌性與法治是民主的成果，這些成果保障了我們的美好未來，養分則來自對人民及其權利的敬重，以及對價值觀的尊重。價值觀，即團結、正義、責任、智慧，節制、勇氣、希望、信仰，以及哈維爾的理念，無疑都會強調真理與愛至上。因為只有真理與愛才能戰勝謊言與仇恨。

    韋德齊呼籲，應學習對話，增進彼此信任，為了國家的利益、平等互利的合作，也為了捍衛、保護與加強自由民主，共同攜手合作。

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