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    首頁 > 政治

    李四川挺核電 蘇巧慧：沒核安沒核能

    2026/05/28 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表態支持核電。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表態支持核電。（記者翁聿煌攝）

    輝達總裁黃仁勳昨天在台北市北投士林科技園區開會，強調需要更多電力，國民黨新北市長參選人李四川表態支持核電，並問對手支不支持；民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，未來如果有解決的方法，全民又有共識再來討論。

    蘇巧慧、李四川昨天都出席台灣區水管工程工業同業公會會員大會，蘇巧慧表示，現在討論的是變電所的問題，而不是電力問題，就像是新北市使用翡翠水庫的水，一定要有板新水廠的設備及加壓系統，才能讓翡翠水庫的水到新北市，給市民使用，如果沒有變電所，電力就沒有辦法傳送，不只影響輝達，其他地方發展也會受到影響。

    蘇巧慧認為，電力傳輸是電力穩定非常重要的一部分，所以她在立委任內推動新莊西盛變電所室內化，也推動超高壓電塔、高壓電桿地下化，希望未來持續推動。

    李四川表示，AI高科技產業最需要的是電力，台灣產業最擔心的是電力不穩定，他支持核電，同時也要問蘇巧慧，同不同意恢復核電？

    另外，李四川昨公布競選主視覺，以橋樑為核心意象，傳達對新北市的發展願景。李四川表示，橋不會憑空出現，總要有人一步一步把它築起來，自己一輩子都是「做事的人，做成事的人」，會連起每一條路、每一座橋，連起雙北的生活圈。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能。（記者翁聿煌攝）

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