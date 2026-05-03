共機艦動態民眾無感 專家籲遇特殊事件 應公開說明區域局勢

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

為令民眾瞭解台灣所面臨的中共軍事施壓及灰色地帶襲擾威脅，國防部每日公布共機與共艦動態。學者昨指出，國防部過去更改公布方式，將共機軌跡改為區塊劃分，恐沒有讓資訊更清楚，而是為了避免敵方得知我偵蒐能力不足和資訊錯誤，但也令學界無法精準分析共軍動態和意圖，進而難以促進與公眾間的溝通。

國防院國安所研究員沈明室昨受訪說，若缺乏精準資訊，學界將無法進行詳細的學術分析，也難以發揮戰略溝通效果。他建議，若考量機密因素，國防部應將精準資料以機密方式交給海巡等相關國安單位，以利制定反制計畫與作為。在友盟溝通上，我方必須掌握精準情報並與美、日等國交換，方能促成情報同盟合作，進而發揮「偵察嚇阻」力量，讓中共知曉其一舉一動皆被掌握，不敢輕舉妄動。

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美菲「肩並肩」軍演

共軍已出動二四一機艦擾台

沈明室指出，每天的區塊圖恐已導致民眾漠不關心。若逢共軍基艦數量變化遭遇美菲「肩並肩」軍演等特殊事件時，國安單位可開記者會說明區域局勢，避免資訊保持神祕和不透明，給予錯假訊息介入與媒體揣測的空間。

美菲「肩並肩」軍演至五月八日舉行，中國也加大在我周遭海空域騷擾行進，截至昨上午六時合計派出一五七架次軍機、八十四艘次軍艦。

前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）接受本報專訪時也指出，精準拿捏資訊釋出的層次確實是一大難題。他肯定某些戰術層面的動態公布有助於提升民眾意識，但也坦言，若只是規律地發布一堆位置報告，久而久之大眾便會視而不見。

史都德曼強調，必須在戰略層面的布局原因與戰術日常動態之間建立連結，這不僅是國防部的責任，更是政府各方行為者的共同義務。他建議，包含總統、副總統或各部會首長在內的領袖，應決定好溝通節奏，或許每月一至兩次定期出面發言，把點與點連起來，讓民眾能看見一路串聯到近期具體事件的戰略大局。史都德曼提醒，定期公開溝通應是每個領袖施政的一部分，且新聞每天皆在快速演變，等不了幾個星期就必須有新的事態向民眾說明。他認為，現代史上烏克蘭總統澤倫斯基無論在對內的戰時領導，或對國際社會的溝通方式，可能是迄今最好的典範。

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