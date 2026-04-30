自由日日shoot》季麟連砲打韓國瑜 趙少康嗆：取消國民黨副主席資格

國民黨副主席季麟連昨在中常會就軍購條例開嗆立法院長韓國瑜，建議開除黨籍。韓則回應「無愧於國家，無愧於人民」。（資料照、韓國瑜臉書，本報合成）

鄭照新也轟「自己人還捅刀」 促季向韓道歉

國民黨副主席季麟連昨在中常會就軍購條例開嗆立法院長韓國瑜，喊話韓國瑜不要賣黨求榮，否則「黃復興建請開除韓國瑜黨籍」。此言引發黨內強烈不滿，前中廣董事長趙少康反嗆說，韓國瑜什麼時候「賣了國民黨？」季麟連如果說不清楚，該被開除的是他自己，應取消季當國民黨副主席的資格；台中市副市長鄭照新也罵說，韓國瑜在第一線承擔壓力，還有自己人要捅刀，「說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉」。

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徐巧芯等藍委 紛紛發聲挺韓

多位國民黨立委也發聲挺韓，立委徐巧芯嚴正反對此類言論，強調韓院長主持協商很辛苦，應給予尊重；立委廖偉翔、張嘉郡也聲援韓國瑜，肯定韓站在第一線為國勞心勞力，承擔不小壓力，呼籲黨內成為院長最堅強後盾。

趙：韓被開除 就丟院長職位

「要開除韓國瑜，先開除趙少康！」趙少康在臉書開嗆說，韓國瑜是不分區立委，開除韓國瑜就是取消韓的立委資格，要丟掉韓的院長身分。他不知道韓國瑜什麼時候、什麼地方、什麼價錢「賣了國民黨」？又求了什麼「榮」？季麟連如果說不清楚，該被開除的是他自己，至少該取消他當國民黨副主席的資格。

已表態合理軍購金額應介於八千億到一兆元間的台中市長盧秀燕對立院黨團議而未決不願表示意見；但曾在韓國瑜高雄市長任內，擔任高市新聞局長的鄭照新則忍不住開嗆。

鄭轟季麟連：說話缺乏分寸

鄭照新指出，聽說有人在中常會嗆要開除韓國瑜，韓在第一線承擔你們不用承受的壓力，還有自己人捅刀，要「說話這麼缺乏分寸的人」公開道歉，「不然也不用說自己代表國民黨了」。

鄭照新說，一整天在議會備詢，議會結束「聽到這種鬼故事，設法扶回我驚到脫臼的下巴」。

也被季麟連點名「不要親痛仇快」的徐巧芯則指出，「我個人事小，但我非常反對開除韓國瑜黨籍的相關言論」，院長協商很辛苦，應該給予尊重。

廖偉翔表示，韓國瑜為了國家與人民勞心勞力，依照職權召集協商、努力取得共識，也承擔了不小的壓力，他認為應該肯定韓願意站在第一線協調的努力。

張嘉郡則說，韓國瑜真的委屈了，一輩子從政為國為民、問心無愧，相信國人都看在眼裡，會繼續支持韓院長，成為他最堅強的後盾。

立委黃健豪則指，季麟連之前沒參與軍購案討論，這次在常會批評，令人感到莫名其妙。

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