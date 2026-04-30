韓國瑜挺軍購 國民黨鄭中央嗆開除 副主席季麟連中常會開砲 批韓賣黨求榮

立法院長韓國瑜支持軍購案，國民黨副主席季麟連（右）昨在中常會砲轟韓「賣黨求榮」，坐在一旁的傅崐萁連忙拉著季麟連的手，要他別再講。（記者張嘉明攝）

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例草案，並私下支持八千億元軍購版本，國民黨副主席季麟連昨天公開在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，他一定大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。韓則回應「老牛自知夕陽晚，靜默無聲自奮蹄」，他此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。

季大義滅親說 外界視為黨祭殺手鐧

韓：老牛靜默無聲自奮蹄 無愧於黨

立法院審議中的國防特別條例草案，國民黨內多股力量正為軍購金額角力，季麟連揚言開除韓國瑜黨籍，被外界視為是鄭中央祭出的「殺手鐧」。

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季麟連在中常會呼籲支持國民黨團總召傅崐萁的軍購版本（三八〇〇億+N），並點名支持八千億軍購版本的韓國瑜和徐巧芯。

季麟連指出，韓國瑜是他四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍」。

季麟連此話一出，讓坐在一旁的傅崐萁看傻了眼，連忙起身要拉著季麟連的手坐下，要他別再講，但季不為所動；國民黨主席鄭麗文也尷尬看著季說，「季副主席沒那麼嚴重」。

談到徐巧芯，季表示，在立委選舉和反罷時，黃復興力挺徐巧芯，所以請徐千萬三思，不要做出親痛仇快的事情。徐回應，她絕對不會做出親痛仇快的事情，一定遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。

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