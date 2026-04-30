為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜挺軍購 國民黨鄭中央嗆開除 副主席季麟連中常會開砲 批韓賣黨求榮

    2026/04/30 05:30 記者劉宛琳、羅國嘉／台北報導
    立法院長韓國瑜支持軍購案，國民黨副主席季麟連（右）昨在中常會砲轟韓「賣黨求榮」，坐在一旁的傅崐萁連忙拉著季麟連的手，要他別再講。（記者張嘉明攝）

    立法院長韓國瑜支持軍購案，國民黨副主席季麟連（右）昨在中常會砲轟韓「賣黨求榮」，坐在一旁的傅崐萁連忙拉著季麟連的手，要他別再講。（記者張嘉明攝）

    立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例草案，並私下支持八千億元軍購版本，國民黨副主席季麟連昨天公開在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，他一定大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。韓則回應「老牛自知夕陽晚，靜默無聲自奮蹄」，他此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。

    季大義滅親說 外界視為黨祭殺手鐧

    韓：老牛靜默無聲自奮蹄 無愧於黨

    立法院審議中的國防特別條例草案，國民黨內多股力量正為軍購金額角力，季麟連揚言開除韓國瑜黨籍，被外界視為是鄭中央祭出的「殺手鐧」。

    季麟連在中常會呼籲支持國民黨團總召傅崐萁的軍購版本（三八〇〇億+N），並點名支持八千億軍購版本的韓國瑜和徐巧芯。

    季麟連指出，韓國瑜是他四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍」。

    季麟連此話一出，讓坐在一旁的傅崐萁看傻了眼，連忙起身要拉著季麟連的手坐下，要他別再講，但季不為所動；國民黨主席鄭麗文也尷尬看著季說，「季副主席沒那麼嚴重」。

    談到徐巧芯，季表示，在立委選舉和反罷時，黃復興力挺徐巧芯，所以請徐千萬三思，不要做出親痛仇快的事情。徐回應，她絕對不會做出親痛仇快的事情，一定遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播