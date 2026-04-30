賴︰盼立院下週通過「不打折的國防」

兼任民進黨主席的總統賴清德昨呼籲，盼立法院下週可通過不打折的國防，帶來不打折扣的安全、給予國軍最完整的支持。 （資料照）

國防特別條例草案 朝野黨團5/6第四度協商

立法院朝野黨團將於五月六日針對「國防特別條例草案」進行第四度協商。兼任民進黨主席的總統賴清德昨呼籲，盼立法院下週可通過不打折的國防，帶來不打折扣的安全、給予國軍最完整的支持。

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行政院提出為期八年、總額一．二五兆元的「國防特別條例草案」，國民黨團昨開會討論預算匡列額度，黨內立委對於「三八〇〇億元+N」及八〇〇〇億元版本，無法達成共識。

賴清德在民進黨中常會表示，維護主權是執政團隊的首要任務，沒有主權就沒有台灣、也不會有中華民國，強化國防應該是跨黨派、一致對外的基本共識。

蔡其昌︰低於1.25兆會傷害國防

賴清德說，政院版國防特別條例，獲國內外一致肯定，國防部也多次強調，草案經過專業、完整的規劃，不僅與美方多次討論，更可以促進國內產業發展，衷心盼望下週的立法院黨團協商，可以通過不打折的國防，帶來不打折扣的安全，給予國軍最完整的支持。

民進黨團總召蔡其昌席間也強調，民進黨團立場就是一．二五兆元案，低於這個數字會傷害國防。國防部在溝通過程中，已把很多項目移到年度預算，國民黨僅立委陳永康出席機密專報，藍營的「空白授權」說法明顯是裝傻拖延。

蔡其昌說，民進黨已把面子和裡子都做給在野黨，國民黨最終仍須面對社會壓力。軍購不僅是民進黨的事，國軍也不是只保護民進黨，而是保護所有台灣人民。

賴清德主持五月份將官晉任授階典禮也指出，「以和平包裝的統一，勢必給我們的國家帶來無窮的後患」，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平；當前中國頻繁在台海周邊進行灰色地帶行動及軍事演習，並結合軍事、法律、資訊與心理層面等複合手段，企圖改變台海及區域現狀。

賴說，面對挑戰，國軍必須秉持「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，整合無人載具與各項新興戰力，全面提升多域拒止、韌性防衛能力；進而在整體防衛布局上，朝著實戰化、科技化、全民化三大方向邁進。

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