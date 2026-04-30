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    首頁 > 政治

    中國打壓添一例 我世界咖啡冠軍被去台灣化

    2026/04/30 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    台灣選手林紹興在今年世界盃拉花大賽奪下得冠軍，主辦方世界咖啡賽制組織（WCC）將官網公告的「TAIWAN」無預警改成「CHINESE TAIPEI」。（林楚茵提供）

    台灣選手林紹興在今年世界盃拉花大賽奪下得冠軍，主辦方世界咖啡賽制組織（WCC）將官網公告的「TAIWAN」無預警改成「CHINESE TAIPEI」。（林楚茵提供）

    中國在國際社會矮化台灣，再添一例。台灣在世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship簡稱WCC）所舉辦的專業咖啡競賽，長年有傑出的表現，並以「台灣選手」身份出賽。不過，WCC前晚將涉及台灣的訊息，無預警從「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」，讓台灣咖啡圈炸鍋，除反彈中國施壓，也盼能回到原貌，讓「世界以Taiwan認識」。

    據指出，這次比賽贊助商之一是中國的瑞幸咖啡，背後顯有中方介入。國內咖啡界人士認為，若不積極回應，被「去台灣化」效應恐擴大。

    我國選手林紹興本月才赴美國參加「二〇二六世界盃拉花大賽」奪冠，WCC官網先前介林為「TAIWAN」競賽者，前晚已經改為「CHINESE TAIPEI」。

    台灣咖啡協會昨聲明，未來參與WCC競賽必須使用「CHINESE TAIPEI」，這是不可迴避的條件，並非協會自行決定或調整。

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