台灣國是會議》司徒文呼籲立院通過增加國防預算

美國在台協會（AIT）前處長司徒文昨呼籲立法院通過支持增加國防預算，以抵抗中國威脅。（記者王藝菘攝）

美國在台協會（AIT）前處長司徒文昨受邀於「第十四屆海內外台灣國是會議」主題演講時表示，美國總統川普的任期，確實為台美關係帶來更大的不確定性，他呼籲立法院通過支持增加國防預算，以抵抗中國威脅。

司徒文指出，台灣位居第一島鏈中心，代表台灣對美國及其在亞洲的民主鄰國的更廣泛安全利益，具有至關重要的地緣戰略意義。因此，台美的安全和經濟利益、共同價值觀以及台美的未來都息息相關。

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針對台美關係，司徒文表示，美國總統川普的任期，確實為台美關係帶來更大的不確定性，其「美國優先」經濟政策優先於傳統安全聯盟，致使台美關係緊張；許多台美民眾憂心，川普會成為不可靠的盟友。

司徒文指出，截至今年三月，川普在台灣問題上仍保持模糊立場，一方面強調台海和平必要性，另一方面又表示是否入侵台灣「取決於習近平」，並拒絕明確表態是否會保衛台灣，這使得美國的安全承諾變得撲朔迷離。

司徒文說，川普也要求台灣增加國防支出，他個人認同此觀點，樂見總統賴清德正朝此方向努力；川普也將美國對台灣國防承諾視作一份保單，曾說「台灣應該為我們的國防付費」。

司徒文也點出，川普對台言論與政策引起國防支出的自相矛盾與延誤問題，儘管美國向台灣運送武器的進程持續延誤，台灣立法院對國防預算也存在分歧，但美國卻對台灣施加巨大壓力，要求台灣大幅增加國防預算。

針對疑美論，司徒文則引述葛來儀與藍立雅去年在德國馬歇爾基金會撰文內容指出，「台灣民眾對美國歷來好感度正在下降」，疑美論正變得愈來愈根深蒂固，若任其惡化，恐損害美國利益。司徒文也認為，台灣半導體在海外擴大生產，致使台灣戰略重要性削弱的可能性微乎其微。

司徒文總結指出，美國民調一直顯示，美國民眾普遍支持台灣的國防，近期美國跨黨派議員訪台時也曾強調，美國兩黨對台一致支持，呼籲立法院通過支持增加預算，以抵抗中國威脅；他相信，台灣與美國、日本、民主國家的關係，對台灣的未來仍然相當重要。

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