賴：組最強「桃園隊」收復失土

民進黨主席賴清德昨到桃園與黨公職座談，會中正式介紹市長參選人黃世杰，並公布將由許信良、范振修出任競選總部榮譽主任委員、主任委員。（黃世杰競選辦公室提供）

民進黨提名前法務部次長黃世杰參選桃園市長後，兼任黨主席的賴清德總統昨日首次與桃園地方黨公職召開重要座談會，正式介紹桃園市長候選人黃世杰，也公布將由前黨主席許信良出任黃世杰競選總部榮譽主任委員，國策顧問范振修擔綱主任委員。

許信良任競總榮譽主任委員

賴清德昨下午前往中壢南方莊園出席座談會時強調，桃園對台灣民主具有關鍵地位，此次座談會整合桃園地方黨公職、不分區立委及在地市議員，未來將組成最強「桃園隊」，展現收復失土、贏回桃園的決心。

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賴清德回顧歷史提到，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良，而他擔任國大代表時期，當時的黨主席就是許信良，因此特別邀請許出任黃世杰競總榮譽主委；他也高度肯定主委范振修為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，對於接下主委重任更是「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

賴清德表示，桃園競選架構展現高度整合，將由經營桃園的四位不分區立委及前立委出任副主任委員，桃園市議員與參選人全數擔任競選總部執行副總幹事。

黃世杰表示，這場座談會是民進黨在桃園團結作戰的第一步，賴清德主席非常重視桃園選情，昨特別前來桃園與地方黨公職座談並提點，提振桃園隊的士氣，他會加速各項競選工作的推進，「桃園一定要團結，才能拚出更好的未來」，更承諾會以最大的熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，齊心協力將桃園的未來重新拚回市民手中。

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