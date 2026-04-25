阻撓賴總統出訪》綠提案譴責中國打壓 立院逕付二讀

立法院昨日召開院會，民進黨立委在議場舉牌高喊「中國惡霸無理粗暴，支持台灣走向世界」。（記者陳逸寬攝）

交付協商 民進黨團：期盼朝野團結 儘速通過決議

總統賴清德原訂訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓被迫延期。立法院民進黨團昨天在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為。院會處理時，依照朝野黨團共識逕付二讀、並交付協商。

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對於賴總統被迫暫緩出訪史瓦帝尼，外交及國防委員會廿二日無異議通過臨時提案，強烈譴責中國的粗暴行徑。民進黨團昨於立法院會提案，黨團書記長范雲表示，期盼不分黨派，儘速通過譴責中共的決議，任何脅迫、封鎖都不能改變台灣走向世界的決心，對外必須團結一致。

傅崐萁：中華民國須有外交空間

國民黨團總召傅崐萁則說，中華民國必須要有外交生存的空間，不能阻擋中華民國對外的發展，希望兩岸相互克制；因此，國民黨團對該提案表達尊重，不會表示任何意見，守護中華民國的外交生存發展及經濟活動的空間，是國民黨的堅持。

民進黨團提案指出，中華民國是主權獨立的民主國家，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段，迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。

提案呼籲各國正視北京外交脅迫

提案表示，促請外交部、駐外館處、國際民航組織的友台代表及所有可行管道，將此事列入國際紀錄，尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應。同時，呼籲所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」的政策工具與立法檢討。

該案在院會處理時，民進黨立委紛紛高舉手板，呼籲藍白立委支持。最後依黨團共識，不做提案說明、不發言且不表決，順利逕付二讀並交付協商。

據了解，民進黨團總召蔡其昌於廿三日協商軍購條例期間，曾與立法院長韓國瑜、民眾黨團總召陳清龍及傅崐萁討論譴責案，民眾黨團表達支持、國民黨團也未反對。院會處理前，民進黨團原爭取說明提案的機會，但考量國民黨團態度，與先前處理聯大第二七五八號決議文相關提案雷同，便決議直接逕付二讀、不再多做說明。

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