自由日日Shoot》柯辣椒水事件 竟是中市警六分局長誤噴 民進黨批黃國昌瞎扯賴應道歉

台中市警方深入追查柯文哲辣椒水事件，發現竟是第六分局分局長周俊銘前後四次朝地面試噴辣椒水造成此烏龍，台中市警察局長吳敬田昨天召開記者會說明。（記者黃旭磊攝）

民眾黨前主席柯文哲十七日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票，卻傳出遭人噴灑辣椒水攻擊，台中市長盧秀燕要求警方加速偵辦，沒想到警方深入追查，竟是第六分局分局長周俊銘前後四次朝地面試噴辣椒水造成此烏龍，周員昨被函送法辦，也成為史上第一位因誤噴辣椒水被拔官的分局長。

周俊銘24小時後才通報 遭記過拔官

對於這起「自家人搞的烏龍」，台中市警察局長吳敬田昨天召開記者會，指警方在調閱三八五支監視器後發現，周俊銘發現手中的辣椒水噴頭破裂卻未立即封存，而是在文華路四個地點朝地面按壓試噴，造成掃街人士及民眾不適。

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吳敬田指出，因劉芩妤已報案提告傷害，市警局為昭公信，將全案依傷害罪嫌函送台中地檢署，強調周俊銘處置不當，且在案件後廿四小時才向他坦承個人所為，警方辦案方向被誤導，因此加重核予記兩小過懲處，並建議警政署調整非主管職務。

吳敬田對於督導不周也自請處分，並對民眾黨團隊與現場民眾表達歉意。警政署昨已同意台中市警局提出的懲處建議。

吳崢痛批黃惡意栽贓 撕裂社會元兇

民眾黨主席黃國昌昨上午將辣椒水事件矛頭指向總統賴清德，痛批賴「嘴裡講團結、卻展現完全不一樣的作為」，未料下午案情大逆轉。民進黨發言人吳崢痛批，近期從國民黨副主席李乾龍追蹤器事件，國民黨抹黑民進黨，再到民眾黨辣椒水事件栽贓民進黨，顯見藍白才是真正製造對立、撕裂社會的元兇，請黃國昌立即為惡意栽贓公開道歉。

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