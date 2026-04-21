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    首頁 > 政治

    李貞秀聲請假處分 難複製王金平模式

    2026/04/21 05:30 記者林哲遠／台北報導
    中配李貞秀。（資料照）

    中配李貞秀。（資料照）

    民眾黨前中配立委李貞秀，日前遭民眾黨開除黨籍，已喪失立委資格；李十九日表示，她已依循前立法院長王金平模式，向北院聲請假處分。中選會昨說明，立法院已於十三日註銷李貞秀立委名籍，中選會依「公職人員選罷法」規定於十五日公告許忠信為遞補當選人，中選會未收受法院假處分相關書狀，無相關回應。

    翻閱過去台灣政壇類似案例，從國民黨王金平、時代力量高潞．以用到民進黨的邱彰等不分區立委，不同政黨、不同案件性質，向法院聲請假處分，結果卻大不相同。二〇一三年九月「馬王政爭」，身兼國民黨主席的時任總統馬英九指控王金平對檢察體系司法關說，黨中央隨即撤銷王金平黨籍，王則提起確認黨籍存在之訴，並聲請假處分。

    北院認為雙方確實存在法律爭議，裁准假處分，讓王在訴訟確定前得以繼續行使黨員權利，並暫時保住立委與院長資格；法院一、二審都認定，國民黨撤銷王金平的黨籍不合法，至二〇一五年時任國民黨主席朱立倫上任後宣布，不再委任律師承受王案訴訟，馬王政爭落幕。

    不過，王金平模式並非能輕易複製。二〇一九年時代力量立委高潞．以用因旗下辦公室主任遭控違反利益迴避規定，遭時力中央紀律委員會裁定開除；事發後，高潞向法院聲請暫時狀態假處分及確認黨員資格存在之訴，卻被法院駁回。

    另，邱彰二〇〇二年二月擔任民進黨不分區立委，因在立法院正、副院長選舉時，拒絕依民進黨團指示亮票，於同年四月遭民進黨中評會開除黨籍，喪失立委資格。邱彰當時透露，她被開除黨籍、喪失立委資格後，即向台北地院聲請假處分，但三天就被駁回了，裁定理由是法院不干預政治，開除黨籍是政黨內部事務。

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