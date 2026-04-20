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    首頁 > 政治

    要台灣硬吞10涉台措施》官員批：中共找協力者敲鑼打鼓

    2026/04/20 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    商總理事長許舒博。（資料照）

    商總理事長許舒博。（資料照）

    「鄭習會」後，中國公佈十項涉台措施，政府拒絕此糖衣毒藥，全國商業總會今日將召開記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面，藉此向政府施壓。陸委會指出，政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到無端風險；官員批評，這些對台措施是糖衣毒藥，產業界、農民看得很清楚，但中共難免會找一些在地協力者開始敲鑼打鼓。

    商總找公協會相挺 中媒大肆宣傳

    全國商業總會將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，多家中媒連日大肆宣傳。中評社撰文「商總廿日結合七大公會站出來挺陸十項惠台」；中國網路平台「中華網」報導稱，「台灣七大公會將公開力挺惠台措施，兩岸融合邁出新步伐」；中共官媒「海峽導報」則引用中評社報導，指「台灣七大公會將公開力挺十項惠台措施，港媒：民進黨若阻擾將被民意反噬」。

    商總理事長許舒博前天澄清，沒有受到誰的壓力、更沒有要向政府施壓；只是彙整各界意見，中性表達建議。

    「中共以商逼政 籲業界勿再附和」

    陸委會批評，中共當局透過與國民黨的政治交易，附帶政治條件，以開放農漁產品輸中、中客來台等措施，企圖「以商逼政」，呼籲所有業界不要再附和中共，拒絕被利用成施壓政府的工具。

    熟稔中共統戰的官員昨日受訪痛批，國共合謀不能傷害中華民國，不能傷害台灣自由民主的生活方式。「這個老把戲已經搞廿年了，這些措施都是糖衣毒藥，產業界、農民看得很清楚，但老共難免會找一些在地協力者開始敲鑼打鼓」。

    官員指出，中國觀光客說停就停，受害的是台灣業者。水果輸中也一樣，廿年來先逐步開放，突然說禁就禁，隨意栽贓驗出介殼蟲禁止進口，事實上全是政治理由。

    「帶有政治任務的兩岸不正常交流，政府當然不允許！」官員批評，為了台灣產業的利益，政府當然不同意中共刻意對台操弄的統戰滲透作為。台灣已吃了太多虧，農漁民遭受太大損失，政府不會接受這種政策要求。

    官員質疑，國共兩黨有一個前提，除了反對台獨、堅持九二共識外，還要交由國共聯合的一個機制來操縱整個事情，讓中共有介選的空間。譬如你的東西要賣到中國去，須獲過藍營的什麼人或管道，由特定政黨和對岸喬，其實是在裂解台灣社會，夾帶非常多政治風險。真的不要重回養套殺的老路，涉台措施是讓農漁民、產業鎖進一中。

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