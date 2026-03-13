中國通過「民族團結進步促進法」 陸委會：愛怎麼扣罪名都可以

陸委會發言人梁文傑昨指出，富察被定罪的其中一本書是「沒有墓碑的草原」，內容提及蒙古人在文革期間遭遇的屠殺，書中呈現對歷史的考證及反思，但這對中共而言是不能容忍的。（記者陳鈺馥攝）

中國全國人大會議昨在北京舉行閉幕會，審議通過政府工作報告、「民族團結進步促進法」。陸委會發言人梁文傑痛批，這部法律用詞模糊，指涉範圍非常廣泛，隨便中共怎麼詮釋，愛怎麼扣罪名都可以，凡在中國境外的個人及組織，不符合法律規定，它都要制裁。

不符中共史觀 富察獲罪

中國人大通過「關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」決議、「中華人民共和國生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」及「最高人民法院工作報告」、「最高人民檢察院工作報告」等十一項議案。

請繼續往下閱讀...

中國人大委員長趙樂際在閉幕式表示，會議成果體現黨的主張和人民意志的高度統一，彰顯了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下團結奮鬥、與時俱進把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進的堅定信心和磅礴力量。

梁文傑在陸委會記者會表示，據我方對「民族團結進步促進法」理解，該法是對習近平思想中的民族工作，將習思想法律化的表述，要求各民族對國家、歷史只能有一種看法及解釋。梁批評，這造成對於沒有黨認可的歷史觀，就會用法律制裁的手段來處理，中共會說你違背國家統一或故意煽動國家分裂等。

梁文傑舉例，中國「兩高（最高人民法院、最高人民檢察院）」報告提到八旗文化總編輯富察的事，將富察當成處理煽動國家分裂的指標案例。不過，富察只是出版了一些書，而這些書不符合國家觀、歷史觀。被定罪的其中一本書是「沒有墓碑的草原」，內容提及蒙古人在文革期間遭遇的屠殺，呈現對歷史的考證及反思，但這對中共而言，這是不能容忍的，不應該出版，這段歷史也不該存在。

「我們很警覺在看這部法律！」梁文傑說，這部法律用詞模糊，指涉範圍非常廣泛，隨便中共怎麼詮釋，「愛怎麼扣罪名都可以，不只在中國境內有效，凡在中國境外個人及組織不符合法律規定，它都要制裁」。換句話說，美國、日本、台灣的歷史學界、文化界、宗教界，都可能被它制裁，我們對這部法律是比較警惕的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法