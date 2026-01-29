衛廣法中天條款 藍白最快明三讀

經民連等民團昨召開記者會，批評國民黨立委強推「衛星廣播電視法修正草案」，形同黨政軍重返媒體前奏。（記者塗建榮攝）

中天新聞台在二〇二〇年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中。為幫中天解套，國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正草案」欲讓中天復台；立法院長韓國瑜昨對此案召開朝野協商，在民進黨團反對下，攸關中天復台的關鍵條文保留送交院會處理，藍白最快可在三十日院會表決三讀通過。

立法院交通委員會去年十二月初審通過衛星廣播電視法部分條文修正草案，包含黨政軍退出媒體及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，因朝野無共識，條文保留送協商。

請繼續往下閱讀...

羅智強等人所提衛廣法修正草案第十七條明定，執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。草案第十九條也明定，救濟期間與行政訴訟確定判決前，申請人之執照繼續有效。因修法條文規定，效力可溯及既往，適用爭訟中案件，因此被稱作「中天條款」。

媒改團體︰黨政軍重返媒體前奏

立院昨對此案召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘會中直言，「衛廣法」修法講白了就是中天條款，民進黨團無法接受。因民進黨團反對，攸關中天復台、放寬換照審查的第十七條至十九條均保留送院會處理。

經民連、媒體改革團體昨也召開記者會，指責此修法形同黨政軍重返媒體前奏，讓第四權淪政黨、資本家所控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法