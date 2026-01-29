總統：捍衛民主自由 台灣沒鬆懈本錢 讓世界看見國軍「擊敗敵人」能力

賴清德總統昨主持二月份將官晉任授階典禮時表示，國軍的領導幹部必須持續精進，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。（總統府提供）

賴清德總統昨主持二月份將官晉任授階典禮時表示，面對現代化戰爭型態的轉變及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，沒有鬆懈的本錢，期勉國軍持續強化部隊基礎訓練與聯合量能，並運用科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。

將官晉任授階 期勉強化戰力

賴清德表示，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。國軍的領導幹部必須持續精進，強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，帶領部隊轉向更務實、更具彈性的實戰訓練，同時靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

讓國軍越強大 國家就越安全

他說，我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉，請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念深耕到每一個部隊之中。大家未來務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命，共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全。

兼任民進黨主席的賴清德昨也在民進黨中執會上強調，「唯有我們願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。」政府提出國防特別預算，正是用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全。正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」，台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。

