本會期最後兩次院會》藍恐硬闖4爭議法案 綠誓言擋到底

立法院本週將迎來本會期最後兩次院會，國民黨立委力推的「黨產條例」、「立法院組織法修正草案」助理費除罪化等相關爭議法案皆已逾一個月協商冷凍期，恐在本週五院會強硬闖關。民進黨立委昨強調，上述法案罔顧社會公平正義，僅為護航特定個人、族群，民進黨團將阻擋到底，呼籲欲參選年底大選的藍白立委要慎重考慮。

綠營盤點，藍白可能闖關的爭議法案至少四案，包括「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」、「離島建設條例修正草案」、「衛星廣播電視法部分條文修正草案」、「立法院組織法修正草案」等議案。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，以過去兩年的經驗，只要藍白多數，要過的案子沒有不能過的，除非他們忌憚社會的反撲才會有所節制。年底大選，有多位藍白立委要面對選區選民的考驗，而他們在立院面對爭議法案的態度將成重要關鍵。

「民進黨團會去強調這些法案都是針對特定利益的護航！」鍾佳濱列舉，從「黨產條例」護航婦聯會、救國團；衛廣法「中天條款」欲讓境外勢力認知戰可以長驅直入；國民黨立委陳玉珍所提的「離島建設條例修正草案」則是為中國洗產地量身定做的法案；至於助理費除罪化的修法，無疑是為國民黨立委顏寬恒解套。

民進黨團書記長陳培瑜表示，目前針對上述爭議法案，民進黨團會阻擋到底，這樣因人設事、無視立委職權和倫理規範的修法，用跳梁小丑恐已不足以描述藍白的真面目，對於台灣人來說，只為維護涉己利益分配的政黨，甚至還急著想要去敵國輸誠的這些人，到底憑什麼領台灣人民的納稅錢？

民進黨立委沈伯洋則分析，對國民黨來說「黨產條例」修法涉及他們年底選舉的經費；助理費除罪化的修法，可由國民黨立委顏寬恒近期動作頻頻，就能發現其意圖；此外，國民黨立委牛煦庭重新提出的「立法院組織法修正草案」版本，看似是給助理更多福利，但恐為虛晃一招，國民黨恐在院會中提出修正動議納入為顏寬恒、新竹市長高虹安解套的條款。

由於立法院本會期僅剩五個工作天，行政院發言人李慧芝昨日表示，應該儘速審議對民生有幫助、對國家有增益、對地方有建設、以及對國防有提升的總預算案、國防特別條例及法案，立法院延會的憲政期間，不應該是在野黨處理爭議性法案的「政治時間」。

