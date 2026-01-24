賴清德：自由並非免費 在野黨勿再擋軍購

總統賴清德昨出席電器空調影音購物展時強調，「自由不是免費的（Freedom is not free）」，懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議。（記者方賓照攝）

中國威脅嚴峻 通過國防特別預算就是對國軍最實質支持

美國在台協會（AIT）處長谷立言支持台灣軍購，並直言「Freedom is not free」，總統賴清德昨也強調，「自由不是免費的」，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅、必須全力支持國軍，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現，懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。

谷立言前天出席國防安全研究院講座，於專題演講時強調，「自由並非平白得來的（Freedom is not free）」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力，支持台灣將國防支出提升至GDP的五％，並點名「一．二五兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一。

回應谷立言談話 籲讓國軍無所畏懼

賴清德昨出席電器空調影音購物展受訪時，也特別就此回應說，「自由不是免費的，Freedom is not free」是一句美國的俗諺，也刻在華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上，象徵自由的得來必須付出代價。當危機來臨時，犧牲往往無可避免，這也是美國人民對軍人保家衛國、犧牲奉獻所表達的最高敬意。

賴總統強調，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅，必須全力支持國軍。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現。因此，我在此懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。

藍營金主CK楊 勉藍委對美壓力硬起來

不過，據指出，國民黨團昨天中午與黨中央餐敘，異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身，他不僅希望藍委應在軍購、對美關稅等議題強化論述，面對美國壓力，更必須硬起來。

楊建綱質疑，任何武器採購都有建案程序，包括成立「武獲室」來辦理，但這次特別條例的軍購有符合嗎？且一．二五兆台幣是武器採購，加上後勤維修，推估未來光每年的年度國防預算高達一．四兆元，幾乎佔歲出五成，恐造成排擠效果？

楊還對藍委說，國民黨當年執政時帶來的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者，國民黨對台積電貢獻眾多，「台積電有捐政治獻金給你們嗎？」引來藍委哄堂大笑。

