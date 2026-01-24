為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    翁慧玟退出 民進黨彰化一選區議員改提6席免初選

    2026/01/24 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    綠營彰化縣議員第一選區原本參選爆炸，在翁慧玟（左四）退選，黨部主委楊富鈞（右四）協商下，最後決定增額提名，登記6人將全數提名參選。（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣議員第一選區（彰化、花壇、芬園）原訂提名五席，共七人登記，在前縣長翁金珠外甥女翁慧玟宣布退出後，彰化縣黨部前夜召開臨時執委會，決定提名增加一席，等於該選區不辦理初選，至於增加提名席次主因，是考量六人均為現任議員與地方首長，具有地方實力！

    彰化縣黨部主委楊富鈞表示，感謝翁慧玟的禮讓成全，並完成退選程序，縣議員第一選區確定增加提名一席，也就是提名現任縣議員許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢，以及彰化市長林世賢與芬園鄉長林世明。

    楊富鈞指出，縣黨部收到第一選區增額提名連署書，前晚召開臨時執委會，考量該選區的登記人選都具有選舉實戰經驗與地方實力，決定增加提名一席。

    彰化縣議員第一選區因人口減少，該選區應選席次減少一席，從十三席減至十二席，原本縣黨部決定提名五席，其中要包含一席女性，由於現任縣議員黃柏瑜轉戰彰化市長，翁慧玟因臨時改名，依照黨規，電話民調必須以原名字進行，翁慧玟因而在日前宣布退出，其他六人近日卯足勁在彰化市各大路口拜票，煙硝味十足，如今確定增額提名，也解除民調大戰的緊張戰況。

