    藍白力推不在籍投票法制化 內政部：境外勢力將擴大動員

    2026/01/09 05:30 記者李文馨／台北報導
    立法院內政委員會昨舉行「強化民主投票促進法草案」公聽會。內政部次長吳堂安示警，將無法維護投票秘密。（記者羅沛德攝）

    藍白力推不在籍投票法制化，立法院上月底首先通過「公職選罷法修正案」，增訂原住民選區的移轉投票機制。內政部次長吳堂安昨天表示，各種選舉如全面實施不在籍投票，可能造成單一投票所均有少數其他選舉區的移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人的投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士也可能藉此擴大動員規模。

    民眾黨團去年十二月十二日在立法院會提案，將黨團版「不在籍投票法」草案從委員會抽出並提議逕付二讀，草案規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，同時明定本法自公布日起施行；儘管民進黨團反對，但表決時不敵藍白人數優勢，該案最快下週可闖關三讀。

    立法院內政委員會昨召開「強化民主投票促進法草案」公聽會，吳堂安表示，各種選舉如全面實施不在籍投票，可能造成單一投票所均有少數其他選舉區之移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人之投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士也可能藉此擴大動員規模，操控特定對象均申請移轉至特定地區之投票所投票，掌握相關投票結果，以達到其干預選舉或賄選的目的，對選舉公平性造成危害。

    學者：增加選務複雜性跟不可預測性

    東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，現在連一票一票的唱票過程，都有人質疑選務不公，更不用講還要把選票封裝、移轉，這會引發更多質疑，也會增加選務工作的複雜性跟不可預測性。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示說，若在投票開票之後，民眾可以透過結果反推當地投票所投票人的意向，這是對秘密投票的破壞。

    不過，東吳大學政治系退休教授謝政諭認為，台灣民主已高度發展，可在通訊投票環節上加強，投票前一天放假不是關鍵所在，如果選舉不激烈，民眾放三天假就會去旅行而不是投票。雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑說，若按照民進黨團版本，其實只要把投票日從週六改成週日，就可以達到效果，但真正有用的還是採不在籍投票。

