    中國官媒社群平台威脅立委 數發部：Meta、Google已下架

    2026/01/05 05:30 記者鄭琪芳、陳鈺馥／台北報導
    立委沈伯洋遭中國官媒社群平台數位肉搜威脅，數發部表示，Meta及Google均已移除下架。（擷自臉書）

    中國官媒日前在Facebook及YouTube等社群平台公開民進黨立委沈伯洋辦公及居住地點的衛星影像，並散布威脅言論。數位發展部昨表示，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，數發部已於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，昨日接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

    直接公布立委住處圖資 逾越紅線

    數發部昨發布新聞稿指出，日前中國官媒惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論；數發部嚴正譴責，呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

    陸委會前天已嚴厲譴責北京當局，並聲明「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。

    知情官員昨進一步說明，中共持續對我國人跨境鎮壓，沈伯洋現在所遇到的事，也是台灣人會遭遇到的。中共一再變本加厲，政府當然要全面檢討目前的兩岸交流政策。

    官員：維護國安 將採取反制措施

    官員提及，中共統戰滲透、跨境鎮壓無所不用其極，對台恫嚇日益囂張，用土匪、黑幫式的蠻橫作風，直接公布立委住處圖資威脅，已經逾越人類文明底線，政府會以國安思考做最壞的打算、最好的準備，兩岸交流可能會進入緊急狀態。我方將採取必要的反制措施，維護國家安全和民眾基本權益。

